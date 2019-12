VIDEO - Gilbert Collard, invité de la matinale LCI

Invité de LCI, le député européen d'extrême national Gilbert Collard a accusé Laurent Berger et Emmanuel Macron d'entretenir un "pacte secret" sur la question de l'âge pivot dans le cadre de la réforme des retraites.

"Il y a une volonté chez monsieur Macron d’affaiblir les syndicats, voire d’essayer d’amoindrir la CGT", a-t-il commencé. "Je le regrette car il faut que toutes les formes d’expression soient audibles. Cela ne veut pas dire pour autant que ça va mieux entre la CGT et le RN. Monsieur Martinez nous interdit de manifestation. Ce qui, moi, personnellement me satisfait parce que je n’ai pas envie de me retrouver aux côtés de ce 'cocu syndical' qui a appelé à voter Macron."

"Entre Macron et Philippe, a poursuivi l'ancien avocat, il y a le bon flic et le méchant flic. Le bon flic, c’est Monsieur Macron qui, dans un communiqué totalement contradictoire, dit : 'On va essayer de négocier', 'les portes ne sont pas fermées'. Et de l’autre, on a Edouard Philippe qui, lui, dit : 'Je ne transige pas'. Et vous allez voir qu’ils vont s’accorder sur la question de l’âge pivot avec Laurent Berger. Ils font passer une réforme discutable dont on connait les grandes lignes mais dont on ne connait pas le texte."