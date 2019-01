Après le Sénat, la loi anti-casseurs arrive à l'Assemblée nationale

Or, cette proposition de loi portée par Les Républicains depuis l'été dernier, est critiquée au sein même de la majorité présidentielle. Pour dénoncer ce qu'elle considère comme une atteinte au droit de manifester, la députée LREM, Paula Forteza a co-signée une série d'amendements qui demandent la suppression de certains articles. Comme celui sur l'interdiction de manifester ou encore sur la création d'un fichier national. "Il est utile de rappeler que l’interdiction de manifester est une faculté dont dispose déjà les juges en matière pénale", peut-on lire dans les explications d'amendements.





A cela s'ajoute des interrogations sur la création même d'un tel fichier. Celles et ceux dont le nom et la location géographique y figureraient seraient interdits "de participer à des manifestations sur la voie publique qui [pour une durée] qui ne peut excéder trois ans".





Et pour s'assurer du respect de cette interdiction, ces personnes pourraient être contraintes de se présenter au commissariat pendant la manifestation. "L'opportunité d’un fichier national n’apparaît pas évidente dans la mesure où l’interdiction de manifester prévue à l’article 2 serait décidée au niveau départemental par chaque préfet", explique l'amendement déposé. De plus "c'est un fichier qui, en termes de protection de la vie privée et des données personnelles, est explosif", ajoute Paula Forteza.