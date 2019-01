Gilets jaunes : 3 Français sur 4 vont profiter du plan de 10 milliards pour le pouvoir d'achat

Autre enseignement de cette note de l'OFCE : la comparaison des effets du budget 2018 et du budget 2019. Comme le montrent les deux graphiques ci-dessous, le budget 2018 (en rouge) n'avait que très peu d'effet sur le niveau de vie des classes modestes et moyennes (à gauche et au milieu). Il avait en revanche un effet négatif sur les classes très modestes (tout à gauche) à cause du "renforcement de la fiscalité écologique", et sur les classes aisées (à droite) "sous l'effet notamment de la bascule cotisation/CSG". Les 5% plus aisés bénéficiaient, eux, de l'allègement de la fiscalité du capital. À l'inverse, le budget 2019 (en bleu) tend à augmenter le niveau de vie moyen de chaque vingtile, du plus modeste au plus riche.