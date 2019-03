Gilets jaunes : Macron écourte son séjour au ski et rentre à Paris après les violences sur les Champs-Elysées

"Je vais passer deux-trois jours ici pour me ressourcer, retrouver des paysages et des visages amis", a confié Emmanuel Macron à La Dépêche du Midi. "Ici", c’est la station de ski de La Mongie, dans les Hautes-Pyrénées, où le chef de l’État avait l’habitude, dans son enfance, de rendre visite à sa grand-mère maternelle qui habitait Bagnères-de-Bigorre, non loin de là. De retour d’une tournée de trois jours à Djibouti, en Ethiopie et au Kenya, le président de la République, grand amateur de ski, s’y offre, depuis vendredi, une "pause", alors que plusieurs manifestations agitent le pays ce samedi.





Une pause finalement de courte durée : "Le président de la République rentre ce soir" à l'Elysée, a indiqué à l'AFP la présidence, sans plus de précisions. Mais il semble clair que le regain de violences ce samedi dans la capitale lors de l'acte 18 des Gilets jaunes est à l'origine de ce retour précipité.