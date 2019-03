Paris, Nice, Bordeaux... A quoi s’attendre pour l'"acte 20" des Gilets Jaunes ?

Deux marches sont prévues dans la capitale ce samedi. La première est déclarée et signée par la préfecture. Organisée par l’une des figures du mouvement Sophie Tissier, elle débutera à 13h30 à Gare de l’Est pour se terminer au Trocadéro. Intitulé "Acte 20 : Gilets jaunes unis dans tout Paris on lâche rien", l’événement Facebook rassemble ce vendredi 360 participants et en intéresse 2000.