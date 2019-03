VIDÉO - Gilets jaunes : Castaner s'en prend aux "révolutionnaires d'opérette" Drouet et Nicolle et veut des poursuites pénales

Ce sont deux déclarations qui ont fait bondir le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Eric Drouet et Maxime Nicolle, figures des Gilets jaunes, ont ainsi livré leur opinion quant aux destructions observées samedi 18 mars. Le premier a fait un "constat amer, parce que c'est apparemment la seule chose qui fait bouger le gouvernement", tandis que le deuxième, après s'être dit "fier" de l'attitude des manifestants, a jugé que "la violence et la destruction", qui "sont toujours regrettables [...] ne viennent pas de nulle part."