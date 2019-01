Gilets jaunes : Christophe Castaner déplore "quatre personnes" gravement blessées à l’œil par des tirs LBD

Une annonce qui ne correspond pas du tout aux données des observateurs attentifs. Par exemple, le collectif militant "Désarmons-les" et le journaliste indépendant David Dufresne ont recensé 17 personnes ayant perdu un œil à la suite d'interventions policières depuis le début du mouvement. Leurs chiffres sont par ailleurs étayés avec des détails sur les incidents et les victimes, photos et parfois vidéos à l'appui. Nos confrères de Libération ont quant à eux retrouvé quinze personnes déclarant avoir perdu un œil.





Alors comment expliquer ce fossé entre les déclarations ? Tout simplement parce que le ministre, devant les députés, s'est uniquement appuyé sur les enquêtes ouvertes auprès de l'IGPN, la police des polices. Il précise ainsi : "Sur ces 81 enquêtes judiciaires au titre des projectiles tirés par LBD, il y a quatre pertes de vision. Aucune n'est acceptable mais toutes doivent faire l'objet d'une enquête pour déterminer les raisons avec lesquelles cela s'est produit et les conditions dans lesquelles cela s'est passé."