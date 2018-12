Gilets jaunes : comment les maires font remonter les doléances ?

En réponse à la contestation des gilets jaunes, Emmanuel Macron a annoncé l'organisation d'un grand débat national. Les thèmes de la transition écologique, la fiscalité, le service public et le débat démocratique y seront ainsi abordés. Les modalités de ces négociations seront bientôt énoncées et les discussions se dérouleront au niveau local. Certains élus s'y préparent déjà.



