Gilets jaunes : dans les petites communes, les doléances remontent "par milliers"

Ouverts au dialogue, oui, mais avec un enthousiasme très mesuré. "La société a besoin de cette expression. Mais cela ne suffira pas", prévenait Pierre Mouraret, maire de Divers-sur-Mer (Calvados), 7500 habitants, devant nos caméras. "On ne peut pas simplement vous demander d'écrire ce que vous avez sur le cœur, et dire qu'on en reparlera dans six mois. Si c'est ça, franchement, je range mon cahier de doléances".





La mobilisation concerne aussi les habitants des communes périurbaines. A Saint-Prix (Val d'Oise), 7200 habitants, le maire Jean-Pierre Enjalbert (Debout la France) a déposé un cahier cette semaine. "Je ne vois pas ce qu'il pourrait en ressortir", avoue l'édile, dont le mouvement politique - porté par Nicolas Dupont-Aignan - soutient ouvertement les Gilets jaunes. "J'attends surtout les remontées des habitants, pour voir si ce qu'ils écrivent est conforme au diagnostic que j'ai fait", précise ce médecin qui décrit toutes les "injustices" dont est victime sa commune, d'où "on voit la tour Eiffel" sans pour autant goûter aux avantages des riches infrastructures parisiennes. "On se sent comme les ruraux du coin. Nous payons l'impôt pour la Métropole de Paris mais nous n'en retirons rien. On taxe le carburant, mais pas le kérosène, alors que nous avons 500.000 mouvements d'avions au-dessus de nos têtes..."





Les maires, comme leurs administrés, auront beaucoup de choses à raconter. Ce vendredi, le Premier ministre a promis de leur confier "une place éminente" dans l'organisation du débat à venir. Ils ne s'en priveront pas.