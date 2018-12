Gilets jaunes : dates, méthodologie, lieux... Ce que l'on sait sur le "grand débat national"

Chantal Jouanno y tient : "Ce sont les citoyens qui organisent. Le but c’est que les débats aient lieu à la plus petite échelle, au plus près de ceux qui ne viendront pas dans les grandes salles. Il faut que le débat aille au devant des citoyens, il ne faut pas obliger les gens à franchir les portes", a-t-elle souhaité sur RTL.





"Nous allons proposer en parallèle que dans toutes les régions se tienne une assemblée délibérante de citoyens. L’objectif, c’est de rassembler des citoyens tirés au sort et des acteurs de la société civile pour qu’ils élaborent et votent des propositions", a-t-elle également précisé dans Le Parisien.