Gilets jaunes : des députés LR veulent priver de RSA les "casseurs", mais pas seulement...

Passée quasiment inaperçue il y a une semaine, cette proposition de loi suscite, ces derniers jours, de fortes critiques des députés LFI et PCF, notamment. Interrogé par Le Figaro, l’élu de droite à son origine rappelle qu'il avait "déjà déposé cette proposition en 2016, au moment d'incidents lors de manifestations contre la loi Travail". Il explique aujourd’hui : "Face aux événements dramatiques des dernières semaines et aux problèmes de sécurité, je l'ai redéposée." Et précise que les violences du 16 mars sur les Champs-Élysées ont servi de déclencheur : "Après ce samedi noir, je suis moi-même allé sur les Champs-Elysées. J'ai pu faire le constat du désarroi des commerçants, on a dépassé les limites."