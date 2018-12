Gilets jaunes : Emmanuel Macron a reçu les entreprises à l'Elysée

Quelques semaines après le début d'une crise sans précédent, la situation économique du pays inquiète ses voisins et les autorités européennes, au premier rang desquelles on retrouve le commissaire aux Finances Pierre Moscovici, qui a indiqué que la France ne se verrait pas autoriser le premier dérapage. Dans ce contexte, le président de la République a réuni plusieurs grandes entreprises, mercredi 12 décembre. Il leur a demandé de participer au financement de la somme destinée à améliorer le pouvoir d'achat des Français, et notamment la fameuse prime de 100 euros destinée à ceux qui touchent le Smic à temps plein et ne sont pas concernés par l'accélération du versement de la prime d'activité.