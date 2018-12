Emmanuel Macron doit faire de nouvelles annonces en début de semaine : que peut-il annoncer ?

Parmi les mesures pressenties : l'augmentation du minimum vieillesse et une prime mobilité pour les Français utilisant leur voiture pour se rendre à leur travail. Un temps évoquée, la revalorisation du Smic au-delà des 1,8% prévus début janvier ne devrait pas voir le jour. La ministre du Travail Muriel Pénicaud, opposée à cette mesure selon elle destructrice d'emplois, l'a annoncé sur LCI. Elle préfère, à l'instar des ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, encourager les entreprises à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de fin d'année, qui serait exonérée d'impôts. Cette prime serait plafonnée, et la verserait les patrons qui le veulent et le peuvent.





L’exonération de charges sociales des heures supplémentaires, initialement prévue pour septembre 2019, pourrait être avancée. Tout comme la suppression de la taxe d’habitation, qui pourrait être plus rapide au lieu d’être échelonnée sur trois ans, selon le Journal du Dimanche. Le journal explique également que le chef de l’Etat envisagerait de baisser l’impôt sur le revenu, comme il l’avait évoqué pendant le débat de l’entre-deux tours face à Marine Le Pen. Enfin, des députés La République en marche plaideraient pour une baisse de la TVA frappant les produits de première nécessité.