Gilets jaunes : Macron évoque "un gigantesque échec collectif" et prend sa part de responsabilité dans la crise

Mais le président de la République ne se désigne pas le seul responsable pour autant et ne manque pas d'accuser les médias d'avoir participé à la destruction "des corps intermédiaires durant cette crise". "Ils ont dit : "M. Trucmuche, parce qu’il a un gilet jaune, est aussi représentatif, et peut-être plus sincère qu’un maire ou un leader syndical. Il n’y a plus aucune reconnaissance de la représentation ni hiérarchisation du point de vue". Et d'ajouter : "J’ai fait mon mea culpa. Mais les journalistes aussi doivent le faire".





Le chef de l'Etat a lui-même été accusé par des maires, présidents de régions ou autres syndicats d'avoir méprisé les corps intermédiaires. Pour lui, pas question de faiblir : "Ils me tueront peut-être d’une balle, mais jamais d’autre chose", dit-il à ses proches.