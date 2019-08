Emmanuel Macron veut "repenser" certaines méthodes d'intervention de la police

Suite à son retour de vacances, Emmanuel Macron a fait un point ce mercredi sur la rentrée et sur les dossiers chauds du moment lors d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle. Le G7 à Biarritz, la crise entre l'Iran et les États-Unis, le Brexit mais aussi des sujets nationaux comme un possible remaniement ou encore le mouvement des Gilets jaunes ont été évoqués par le chef de l'État.





Le président a aussi été interrogé sur les policiers et leurs méthodes après des mois très tendus notamment liés au mouvement des Gilets jaunes. Il a assuré devant la presse qu'il était "très vigilant" quant à l'état de fatigue des policiers, tout en envisageant de "repenser certaines méthodes d'intervention", au vu des "blessures inacceptables" chez les policiers et les manifestants.