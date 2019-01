"Ils n'auront pas le dernier mot" : ce qu'il faut retenir de l’interview d’Edouard Philippe sur TF1

Edouard Philippe dit avoir constaté au fil du mouvement que "les pratiques" et "les méthodes" utilisées par "ceux qui veulent remettre en cause les institutions" étaient en train de changer. En réponse, le chef du gouvernement dit avoir demandé au ministre de l’Intérieur de réfléchir à un "changement de méthode". Celui-ci passerait pas des investissements dans du nouveau matériel et par une stratégie de la mobilité. "Entre le 1er et le 8 décembre, nous avons changé la doctrine, organisé les forces pour en faire sorte qu'elle soit mobile et ne soit pas dépassée."