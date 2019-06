Gilets jaunes : l'ex-figure du mouvement Ingrid Levavasseur se présente aux Municipales à Louviers en 2020

Quatre mois après avoir dû renoncer à se présenter aux élections européennes, cette Gilet jaune de 31 ans ambitionne toujours de porter les revendications du mouvement. Mais en Normandie. Plus précisément à Louviers, dirigée aujourd'hui par un maire MoDem, où elle a vécu presque toute sa vie. Et où elle pense revenir après un an passé à Pont-de-l'Arche (Eure). Dans les pages du quotidien régional, elle s’explique : "C’est important d’habiter là où on se présente. Mais c’est surtout pour mes enfants qui souhaitent retrouver leurs copains à Louviers."





Pour rappel, l’aide-soignante avait déjà tenté de se lancer en politique. En vain. Elle avait dû faire face à une levée de boucliers de membres de la contestation qu’elle a porté pendant des mois sur les plateaux de télévision. Certains vivaient sa candidature au Parlement européen comme une "trahison", quand d’autres passaient directement aux insultes, jugeant que la jeune femme voulait profiter des Gilets jaunes pour lancer sa carrière. Ingrid Levavasseur avait alors été la cible de critiques virulentes, d’insultes violentes et sexistes, allant même parfois jusqu’aux menaces physiques.