La hausse de 100 euros pour les salariés au Smic reportée au mois de juin ?

Autre problème, de taille plus conséquente encore : ce sont les salariés au Smic eux-mêmes qui doivent demander ces 100 euros à la Caisse d’allocations familiales (CAF). "Au regard du fonctionnement de la CAF, il faudrait six mois pour que la mesure devienne effective. On ne sait pas faire en un claquement de doigts. Le 1er janvier, c’est impossible, confie au Parisien un responsable de la CAF. Dès qu’on touche à un paramètre, il faut faire des tests pour éviter les bugs. Si on nous demande d’y aller dans l’urgence on ne pourra pas répondre au cahier des charges souhaité."