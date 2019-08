Gilets jaunes : la pique de Poutine à Macron

Lundi, Vladimir Poutine était l'invité d'Emmanuel Macron au Fort de Brégançon. Lors de leur rencontre, le président russe a remis sur le tapis l'actualité des gilets jaunes. Il a entre autres affirmé être au courant de ce qui s'est passé durant les manifestations et a énuméré quelques chiffres concernant les blessés et les victimes de ces événements. Face à lui, Emmanuel Macron a répondu en mettant en lumière les vérités sur la situation. Quid de ses propos ? Quels sont les autres sujets abordés durant leur rencontre ?



Ce mardi 20 août 2019, Marie-Ève Malouines, dans sa chronique "La politique", est revenue sur la rencontre entre Macron et Poutine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 20/08/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.