Gilets jaunes : "la responsabilité (de la gauche) est lourde, très lourde" estime Christiane Taubira

Elle s'exprime peu. Mais elle observe et analyse. Que pense Christiane Taubira des Gilets jaunes ? L’ancienne ministre de François Hollande juge que le mouvement est "ambigu" mais doit avoir selon elle avoir un débouché politique. Dans une interview accordée au journal du Dimanche, l'ancienne députée - désormais courtisée par plusieurs parti en vue des Européennes de 2019 - dit espérer que la gauche devienne "transformatrice" et non plus seulement critique, mais elle ne cache pas son peu d'espoir en sa famille politique qu'elle juge "désespéré(e) et désespérant(e)".