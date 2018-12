Gilets jaunes : le couac du gouvernement, qui annule des mesures annoncées en novembre avant de se raviser

L'exécutif contraint de faire demi-tour en quelques heures. Enième conséquence des soubresauts causés par les Gilets jaunes au sommet de l'Etat, Matignon a dû opérer un revirement express, ce mardi soir, en annonçant le maintien des mesures prises en novembre pour répondre au mouvement populaire : l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires, le relèvement du barème kilométrique et le doublement de la prime à la conversion pour les "gros rouleurs".





L'entourage d'Edouard Philippe avait fait savoir à l'AFP, plus tôt dans la journée, que le gouvernement allait renoncer à ces mesures annoncées durant la première phase de la mobilisation des Gilets jaunes. Pour l'exécutif, elles n'avaient plus de raison d'être depuis l'annonce du gel des taxes sur les carburants et des mesures en faveur du pouvoir d'achat, soit plus de 10 milliards de dépenses supplémentaires à financer en 2019. Matignon voyait dans le retrait de ces premières mesures un moyen d'économiser près de 130 millions d'euros.