Gilets jaunes : le gouvernement diffuse un clip contre les casseurs

Après quinze "actes" des "gilets jaunes", RTL a dressé une estimation du coût des dégradations dans chaque ville. Paris arrive en tête avec une facture qui s'élève à 10 millions d'euros. La métropole est suivie par Toulouse où les dégâts se chiffrent à plus de 3 millions d'euros pour la municipalité. Le gouvernement publie ce 27 février 2019 un clip pour appeler au calme. "Manifester est un droit (...) Mais manifester n'est pas casser", peut-on lire dans la vidéo.



