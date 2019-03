VIDEO - Gilets jaunes : le préfet de police de Paris Michel Delpuech limogé, l'opposition dénonce un "fusible"

Entouré de la garde des Sceaux Nicole Belloubet et du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le Premier ministre a dressé le bilan des opérations du samedi 18 mars, chargeant au passage le préfet de police. "Après les événements du 1er décembre, le gouvernement avait mis au point une nouvelle stratégie de maintien de l'ordre pour s'adapter à [...] la radicalisation des manifestations [qui] a permis d'obtenir des résultats dès le 8 décembre et les semaines qui ont suivi".





"L'analyse en profondeur des événements montre que cette stratégie n'a pas été correctement exécutée et que la conduite des opérations a connu des dysfonctionnements dans certains quartiers." Outre l'organisation physique des forces de l'ordre, c'est probablement le jugement d'Edouard Philippe sur le matériel des forces de l'ordre qui fera le plus parler. Alors que les lanceurs de balles de défense alimentent les polémiques autour des violences policières (plus de 13.000 projectiles tirés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, ndlr), il a ainsi regretté que "les polémiques" sur le LBD aient conduit "à ce que des consignes inappropriées soient passées pour réduire leur usage".