Gilets jaunes : pourquoi Eric Drouet "fascine" Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis

"Si Jean-Luc Mélenchon est fasciné, c'est parce qu'il apparaît à ses yeux comme le leader d'une révolte qui émerge du peuple", observe le politologue Jean-Yves Camus, sollicité par LCI. "Parmi les multiples porte-parole issus des Gilets jaunes, Drouet est sans conteste le plus visible et celui qui porte le plus loin la mobilisation, refusant de se soumettre aux codes de base des mobilisations classiques." Ce qui étonne davantage ce spécialiste de l'extrême droite, c'est "cette fixation sur le fait de demander au président de la République de démissionner". "Il y a désormais une impatience chez La France insoumise. Ce que nous dit le mouvement, c'est que l'on ne pourra pas aller au terme de ce mandat."





Jean-Luc Mélenchon, qui appelle de ses voeux à un changement de régime, est persuadé d'avoir anticipé le mouvement des Gilets jaunes. Dans L'ère du peuple, l'ouvrage qui avait offert un socle idéologique à sa campagne de 2017, l'ancien candidat à la présidentielle prévoyait l'émergence du "peuple" au gré d'un "enchaînement d'événements souvent parfaitement fortuits", et qui aboutirait au renversement de "la petite oligarchie des riches", de la "caste dorée de politiciens qui sert ses intérêts et des médiacrates". Une version du Grand Soir finalement assez proche de celle défendue par Eric Drouet. Mais qui éloigne Jean-Luc Mélenchon de la gauche classique. Ce n'est pas la première fois : des propos de Jean-Luc Mélenchon sur la maîtrise de l'immigration en août dernier - modérés par la suite - à la référence du député François Ruffin au blogueur polémique Etienne Chouard pour soutenir le référendum d'initiative citoyenne, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon poursuit sa vaste mue idéologique. Non sans douleur, y compris au sein de ses propres troupes.