Gilets jaunes : pourquoi les militaires de l'opération Sentinelle sont appelés en renfort pour l'"acte 19" ?

Face aux casseurs, les soldats en renfort. Mercredi, à l'issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a annoncé que le gouvernement allait recourir aux effectifs du dispositif Sentinelle dans le cadre de "l'acte 19" des Gilets jaunes, d'ores et déjà prévu samedi prochain dans la capitale. L'opération Sentinelle a été déployée après les attentats de janvier 2015, et renforcée après le 13 novembre 2015.





Le gouvernement, qui souhaite "durcir la réponse" des forces de l'ordre après les violences et les scènes de pillage qui ont émaillé la journée de samedi dernier, n'entend toutefois pas confier aux militaires une mission de maintien de l'ordre. Selon Benjamin Griveaux, "la mobilisation renforcée" des soldats du dispositif Sentinelle aura pour objet de "sécuriser les points fixes et statiques conformément à leur mission". C'est-à-dire, principalement, protéger les bâtiments officiels, au moment où certains groupes sur Facebook appellent les manifestants à se rendre à l'Elysée. La décision annoncée par Emmanuel Macron durant le conseil des ministres doit permettre aux forces de l'ordre de "se concentrer sur les mouvements, sur le maintien et le rétablissement de l'ordre", explique Benjamin Griveaux.