Gilets jaunes : pourquoi un blindé de la gendarmerie arborait-il un drapeau européen, samedi à Paris ?

Le président du mouvement Les Patriotes est d'ailleurs revenu sur le sujet un peu plus tard, expliquant, à propos de ce blindé, par ailleurs baptisé "Hermès" : "L'armée européenne ce serait ça : une armée de rétablissement de l'ordre bancaire et financier contre les peuples en révolte. Sur le territoire des pays de l'UE et avant tout."