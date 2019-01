Gilets jaunes : quelle sortie de crise ?

Le mouvement des gilets jaunes a regagné de l'ampleur ce samedi. Les initiatives et les décisions prises par le gouvernement semblent insatisfaisantes pour les manifestants, d'où la tenue d'un grand débat national. Une occasion pour les Français d'exprimer leur colère et leurs revendications. Par ailleurs, Emmanuel Macron doit leur écrire une lettre pour les éclairer sur le sujet. À une crise politique, une réponse politique ? À qui profite ce malaise ?



