Gilets jaunes : il faut "solenniser le référendum" mais pas pour tout, selon l'ancien président François Hollande

En marge d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, François Hollande fait entendre sa petite musique. L'ancien chef de l'Etat, en déplacement dans son ancien fief de Tulle ce samedi, a évoqué le désormais fameux RIC (Referendum d'initiative citoyenne) réclamé par le mouvement depuis plusieurs semaines. Pour François Hollande, il faut "solenniser le référendum"… mais pas pour tout.





François Hollande était en Corrèze pour présenter ses vœux à la fédération PS du département. C'est là qu'il a estimé qu'il fallait "solenniser le référendum (…). On le fait sur la Constitution, sur les traités les plus importants, mais on ne doit pas le faire sur tous les sujets". "On ne doit pas laisser penser que ceux qui ont eu mandat pour agir, seraient dépourvus de toute autorité pour décider", a ajouté l'ancien président de la République.