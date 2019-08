Gilets jaunes : selon Emmanuel Macron, il n'y a pas eu de "violences irréparables" commises par les forces de l'ordre

Ce lundi soir, le président de la République Emmanuel Macron était l'invité de France 2, à l'issue du sommet du G7 qui s'est tenu ce week-end à Biarritz. Outre le déroulement de la réunion internationale et une question sur les retraites, l'entretien a aussi porté sur les violences survenues lors de plusieurs samedis de manifestation des Gilets jaunes. Confronté à des milliers de blessés, dont certains particulièrement graves chez les manifestants, il a ainsi indiqué vouloir "éradiquer progressivement la grande violence" constatée lors de ces rassemblements, tout en voulant "changer la manière d'assurer la sécurité" pour "réduire le nombre de blessés".





"Je souhaite qu'on ait une réflexion collective et un travail pour qu'on éradique progressivement la grande violence, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, avec ceux qu'on appelle les 'blacks blocks' - qui souvent étaient la cause de tout ça, qui s'infiltrent et provoquent -, qu'on arrive à une solution durable" a ainsi déclaré Emmanuel Macron, regrettant "des scènes d'une violence extrême à l'égard des forces de l'ordre, des journalistes, des commerçants, de symboles de notre pays comme l'Arc de Triomphe."