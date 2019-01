Gilets jaunes : un "big bang fiscal" prôné par Laurent Wauquiez

Après deux ans d’exercice du président Macron, Laurent Wauquiez dresse un bilan calamiteux. "Une politique dot être jugée sur les faits plutôt que sur des discours. Au bout de deux ans, les problèmes n’ont pas été réglés sur la dépense publique, les déficits ou la compétitive du pays", tance-t-il.





Pour y remédier, l’ancien maire du Puy-en-Velay préconise trois chantiers principaux : un "plan de 20 milliards d’euros par an", mais également "garantir une vraie différence entre travail et assistanat" et enfin "rouvrir le chantier des normes". Si Laurent Wauquiez botte en touche sur la question d’un possible rétablissement de l’ISF, il espère que les Républicains pourront apporter leur contribution au grand débat national, et se montre favorable au referendum d’initiative citoyenne (RIC).