Gilets jaunes : un radar sur deux désormais hors-service

La facture se chiffre déjà en millions d’euros selon nos confrères. Et ce sans compter le manque à gagner, puisque le nombre de flashs, et donc d’amendes, est en chute libre. Pour rappel, le poids des amendes prélevées grâce aux radars automatiques doit peser plus d'un milliard d'euros dans le budget 2019. Il est quasiment entièrement reversé à la lutte en faveur de la Sécurité routière.