Gouvernement Castex : le nombre de conseillers ministériels autorisés revu à la hausse

Jean Castex voulait plus de conseillers pour ses ministres. Le nombre de collaborateurs par membres du gouvernement a donc augmenté, selon un décret publié ce dimanche au Journal officiel. "Le cabinet d'un ministre ne peut comprendre plus de quinze membres. Le cabinet d'un ministre délégué ne peut comprendre plus de treize membres. Le cabinet d'un secrétaire d'Etat ne peut comprendre plus de huit membres", indique ce décret signé par le président de la République.

Les membres du nouveau gouvernement de Jean Castex auront donc plus de collaborateurs que les gouvernements d'Edouard Philippe.