Gouvernement : la passation entre Édouard Philippe et Gérard Collomb

Ce mercredi 3 octobre 2018, à l'issue d'un entretien expéditif, Gérard Collomb retrouve enfin sa liberté. En effet, le président de la République avait accepté sa démission dans la nuit du mardi 2 octobre 2018, et avait demandé à Édouard Philippe d'assurer l'intérim. La passation entre les deux hommes s'est conclue par une poignée de main glaciale.



