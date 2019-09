Gouvernement : la réforme des retraites à l'honneur

LA SEMAINE DE MAZEROLLE - Le dossier brûlant de la réforme des retraites sera évoqué cette semaine par Édouard Philippe.

Édouard Philippe doit annoncer cette semaine le calendrier et la méthode de mise en œuvre de la réforme des retraites. Ceux-ci s'annoncent complexes dans un contexte d'hostilité des syndicats et du patronat. Ensuite, Agnès Buzyn devra proposer ce lundi des mesures concernant les urgences. Après cela, Jean-Baptiste Djebbari va débattre mardi avec les députés de la loi mobilité. À découvrir également : Jean-Marie Le Pen convoqué pour être mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs. Premier jugement de Patrick Balkany dans le cadre de son procès pour fraude fiscale. Réunion des ministres français et russes des Affaires étrangères et de la Défense à Moscou. Et l'éventuel rejet des députés de la demande d'élections générales anticipées de Boris Johnson.



Ce dimanche 8 septembre 2019, Olivier Mazerolle, dans la chronique "La semaine de Mazerolle", nous dévoile le programme chargé du gouvernement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.