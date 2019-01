Le député LaREM Adrien Taquet nommé secrétaire d'État à la Protection de l'enfance

Une feuille de route qui s'inscrira dans le cadre de la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l'enfance et des recommandations du comité des droits de l'enfant des Nations unies. Elle doit s'articuler avec la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes amorcée au printemps. Agnès Buzyn s'était déjà vu adjoindre à la mi-octobre les services d'une autre députée LREM, Christelle Dubos, chargée de la lutte contre la pauvreté, les politiques familiales et l'accès aux soins pour les plus démunis.