Gouvernement : le remaniement se fait attendre

Prévu en début de semaine, on attend toujours le remaniement au sein du gouvernement. Emmanuel Macron a rencontré Edouard Philippe pendant deux heures à l'Élysée mais aucune information n'a encore été dévoilée. La seule certitude, le Premier ministre n'a pas présenté sa démission pour être aussitôt renommé. Par ailleurs, les traditionnelles questions au gouvernement sont maintenues à l'Assemblée nationale dans l'après-midi. Ainsi, le flou persiste.



