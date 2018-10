Vers un remaniement plus large que la succession de Gérard Collomb

Cette fois-ci, l'exécutif voit large. Contrairement au mois de septembre, qui avait vu Nicolas Hulot et Laura Flessel être remplacés poste pour poste par François de Rugy et Roxana Maracineanu, Emmanuel Macron et Edouard Philippe devraient procéder à plusieurs changements à la tête des ministères dans les prochains jours. La chose aura lieu au plus tard en début de semaine prochaine, le prochain conseil des ministres, auquel sera présent le nouveau gouvernement, ayant été convoqué mercredi 10 octobre.