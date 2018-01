GPA : quelle est la position d'Emmanuel Macron sur le sujet ?

Ce mercredi dans les colonnes du Monde, un collectif de 110 personnalités réclame une "réforme urgente" des lois de bioéthique concernant la gestation pour autrui (GPA). Ces personnalités et intellectuels, parmi lesquels Elisabeth Badinter, Pierre Rosanvallon et Irène Théry, demandent "la transcription intégrale à l’état-civil français de la filiation de l’enfant établie légalement à l’étranger à l’égard de ses parents" et appellent à lutter contre les dérives de la GPA et à la tenue d’un débat apaisé sur le sujet.





Selon la sociologue Irène Théry, jointe par LCI, Emmanuel Macron est sur la même longueur d’onde. "La position du président de la République n’est pas du tout ambiguë. Il est absolument contre la GPA, mais ça ne l’empêche pas de penser que les droits des enfants doivent être améliorés. Et nous croyons qu’il peut nous aider à organiser le débat."