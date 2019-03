Grand âge : plus d'impôts ou retraites à 65 ans ?

La question du défi de la dépendance est loin d'être simple. Pour cause, il faut trouver 10 milliards d'euros par an afin de préparer l'arrivée massive des baby boomers dans le grand âge. Où va-t-on trouver une telle somme ? Qui va payer ? Quelles sont les hypothèses sur la table ?



