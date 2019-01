Grand débat à Souillac : les maires conviés sont satisfaits d'y participer

Emmanuel Macron retourne ce 18 janvier 2019 au contact des maires dans le cadre du Grand débat national. La plupart des 700 maires de la région Occitanie conviés à ce rendez-vous à Souillac se disent satisfaits d'y participer et comptent bien, eux aussi, faire durer le face-à-face. Ils expliquent avoir été séduits par la qualité des échanges lors du premier Grand débat dans l'Eure.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.