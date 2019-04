Restitution du Grand débat : où sont passées les revendications des Gilets jaunes ?

"RIC" : les trois lettres étaient devenues, cet hiver, un slogan relayé sur les rond-points tenus par les Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne, l'une des principales revendications du mouvement, est littéralement passé à la trappe du Grand débat national. Si l'on s'en tient à la synthèse rendue publique lundi, seuls 2.1% des contributeurs ont soutenu l'idée d'instaurer un tel mode de consultation, préférant un élargissement du recours aux référendums locaux ou à d'autres modes de consultation de la population. Un bilan qui rappelle notre propre consultation en ligne LCI-Make.org, où le "RIC" était soutenu par une petite minorité de votants.





De quoi décevoir les figures du mouvement, qui sont exprimées après le discours d'Edouard Philippe. D'autant que, sur leur propre plateforme concurrente, baptisée "le Vrai débat" - et qui revendique 25.000 propositions et "plus d'un million de votes" - cite au contraire le "RIC" comme la deuxième revendication la plus soutenue, avec plus de 85% de votes favorables.