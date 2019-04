Grand débat : Édouard Philippe veut accélérer les baisses d'impôts

Au terme du compte-rendu final du Grand débat au Grand Palais, Édouard Philippe a dévoilé une synthèse des doléances des Français. Cette vaste consultation a mobilisé plus de 500 000 contributeurs en ligne, près de 10 000 réunions locales et 16 000 cahiers de doléances dans les petites communes. Le Premier ministre a affirmé qu'il en ressort en premier lieu "une immense exaspération fiscale". Face à une sorte de tolérance fiscale zéro, il a insisté sur la nécessité de "baisser plus vite les impôts".



