Grand débat : Emmanuel Macron pendant plus de huit heures face aux intellectuels

A propos des gilets jaunes, Emmanuel Macron a par ailleurs condamné la "tyrannie d’une irréductible minorité". Pour lui les "gilets jaunes" sont la "translation dans le réel de ce qui se passe sur les réseaux sociaux", à savoir "le langage désinhibé et la très grande violence sous couvert d'anonymat". "Ce que je peux faire sur les réseaux sociaux, maintenant je le fais dans la rue, l'anonymat devient une cagoule, un casque, et je peux faire le pire dans un lieu qui n'est pas mien, détruire des commerces, qui n'appartiennent à personne et n'ont pas de réalité", a-t-il décrit, évoquant les violences de samedi à Paris.