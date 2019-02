Grand débat : en quoi consiste le "RIC délibératif" défendu par le think tank Terra Nova ?

"Passée la collecte et la vérification des signatures requises", et c'est là la véritable innovation du projet, Terra Nova suggère "qu’une assemblée des citoyens soit constituée". Elle aurait deux fonctions : "réaliser une étude d’impact en cas de victoire du ‘oui’ en auditionnant les experts et en synthétisant les études existantes" et "rédiger et adopter un rapport de quelques pages exposant les conséquences pratiques de chacune des deux options, texte qui sera ensuite associé au matériel électoral des citoyens". Cent citoyens seraient tirés au sort sur les listes électorales, et Terra Nova propose d'y intégrer la méthode des quotas pour que l’assemblée soit représentative de la population. "Les citoyens tirés au sort pourront refuser de siéger dans cette assemblée et, dans ce cas, ils seront remplacés par d’autres. En tout état de cause, ceux qui accepteront seront indemnisés au niveau de la rémunération ordinaire des députés prorata temporis."





"Pour éviter de tenir les parlementaires à l’écart du processus et d’affaiblir ainsi un peu plus leur fonction, on pourra exiger que cette assemblée accueille en outre un député par groupe parlementaire constitué à l’Assemblée nationale et au Sénat", explique le think tank, qui ajoute que l'assemblée se réunira une semaine par mois pendant trois mois pour auditionner, réfléchir et écrire leur rapport. Une version courte de ce dernier sera ensuite envoyée aux électeurs.





Enfin, à quelles conditions serait validé un RIC délibératif ? "Pour un RIC de proposition, la validation du résultat suppose une majorité absolue de ‘oui’ sur l’ensemble des suffrages exprimés et un quorum de participation supérieur à 50% des inscrits", suggère Terra Nova. "Pour un RIC d’abrogation ou portant sur une question fiscale, elle supposerait que les ‘oui’ représentent plus de 50% des inscrits". Ainsi, avec un taux de participation de 75%, le ‘oui’ ne pourrait l’emporter que s’il dépassait 66% des suffrages exprimés.