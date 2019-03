Grand débat : Emmanuel Macron pendant plus de huit heures face aux intellectuels

Record battu pour Emmanuel Macron. Le débat avec 64 intellectuels lundi 18 mars a duré plus de 8 heures (8h10 très exactement). Coorganisée avec France Culture, la soirée s’est achevée à 2h30 du matin. Pendant cet échange, le chef de l’Etat a écarté toute remise en cause de ses réformes, notamment sur l'ISF et le non-cumul des mandats. Il a aussi rejeté une hausse des droits de succession comme l'expérimentation d'un revenu universel de base.





"Sortir du grand débat par un grand débat sur la fiscalité du capital n'est pas la bonne réponse. Qu'on lance une réflexion internationale, j'y suis favorable, le faire en France serait un contre-signal", a par exemple expliqué le président. "On est rentré dans ce débat sur une taxe que payaient trop certains. Je ne crois pas qu'on s'en sorte en en faisant payer d'autres", a-t-il ajouté.