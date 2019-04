Grand débat : quelles mesures va annoncer Emmanuel Macron en début de semaine prochaine ?

Sur la forme, Emmanuel Macron envisage une allocution télévisée. Interrogé par le JDD, un proche du chef de l’Etat confie ainsi qu'il travaille sur cette prise de parole en s'inspirant du passé. Notamment sur son discours du 10 décembre lors duquel il avait décrété "l'état d'urgence économique et social" et annoncé plusieurs mesures dont l'augmentation de 100 euros du Smic. Jugé "clair, précis et donc efficace", ce discours serait un modèle pour le président de la République.





Un passage sur le petit écran qui pourrait s'accompagner d'un entretien dans la presse écrite. Emmanuel Macron envisagerait de s'expliquer dans la presse quotidienne régionale afin de toucher le plus grand nombre.