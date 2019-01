Grand débat : Laurent Wauquiez et Emmanuel Macron en tête-à-tête (mais sans caméra) à Valence

Même l'exemple des 80 km/h sur les routes départementales a été balayé par Emmanuel Macron. A Grand Bourgtheroulde, le 15 janvier, il s'était ainsi montré ouvert à assouplir cette mesure profondément impopulaire, catalyseur partiel des Gilets jaunes, sur laquelle il avait d'ailleurs laissé le soin à Edouard Philippe de se positionner. "Est-ce qu'il faut tout arrêter ? Franchement, non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui sont mieux accepté et plus intelligent ? Sans doute, oui." Et d'inviter les maires "à faire des propositions" sur ce dossier, par exemple en soumettant quelles routes ne verraient pas leur mortalité baisser avec cette nouvelle limitation de vitesse.