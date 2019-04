Grand débat : le risque de ne rien annoncer ?

Après le Grand débat, Emmanuel Macron devrait annoncer ses décisions prochainement. En attendant, Edouard Philippe a évoqué le sujet devant les députés mardi et devant les sénateurs mercredi. Le président de la République, de son côté, ne peut plus se cacher. Il ne doit pas non plus décevoir les Français concernant les mesures qu'il va annoncer. A quel changement peut-on s'attendre ?



