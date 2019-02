Les participants aux "conférences citoyennes" du Grand débat seront tirés au sort à partir des listes téléphoniques

"On a regardé avec les 'garants', avantages et inconvénients de plusieurs méthodes, et les 'garants' nous suggèrent de ne pas prendre les listes électorales, mais de prendre les numéros de téléphone : nous allons respecter leurs propositions" a expliqué Emmanuelle Wargon sur RTL. "Ces conférences citoyennes, elles auront bien lieu, dans chaque région en métropole et en outre-mer, et on en fera une transversale uniquement avec des jeunes" a-t-elle ajouté.