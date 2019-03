Grand débat : les retraités grands gagnants ?

Lors d'une interview accordée à Europe1 ce vendredi 15 mars 2019, le Premier ministre Édouard Philippe s'est exprimé sur les pensions de retraite de nos seniors. Il a affirmé "entendre un certain nombre de voix qui demandent de réindexer, pour 2020, les petites retraites". "On peut regarder comment c'est possible", a-t-il alors déclaré. Les retraités sont-ils les grands gagnants du grand débat national ? Quelle a été la position d'Emmanuel Macron à ce sujet ?



Ce vendredi 15 mars 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille les propos d'Édouard Philippe sur la possible réindexation de la pension de retraite de nos seniors. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 15/03/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.